L’Inter sigla una nuova partnership con LeoVegas News

MOrru84 : RT @CalcioFinanza: L’#Inter sigla una nuova partnership con - CalcioFinanza : L’#Inter sigla una nuova partnership con - ferrantelli94 : RT @CalcioFinanza: L’#Inter sigla una nuova partnership con Attal Group - Fprime86 : RT @CalcioFinanza: L’#Inter sigla una nuova partnership con Attal Group - mr_kubra : RT @CalcioFinanza: L’#Inter sigla una nuova partnership con Attal Group -

Calcio e Finanza

... sulle note della nuovaancora inedita, accompagneranno la ... I primi tre, ex stelle del calcio con la maglia dell', ... hanno dato vita a un format che ha subito attirato'attenzione di ...Al 69' Giroudla rete del pareggio. Ma al 78' il Napoli si ...d'Italia inaugura il campionato e riparte in casa contro' ...sarà in trasferta per giocare contro il Lecce . La Juventus ... L'Inter sigla una nuova partnership con Attal Group