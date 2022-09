Kim, non è il sostituto di Koulibaly: la versione di Spalletti (Di martedì 20 settembre 2022) Corriere della Sera – . Luciano Spalletti ha preso le redini in mano e ha … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 20 settembre 2022) Corriere della Sera – . Lucianoha preso le redini in mano e ha … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

taendmilk : RT @_So_What_7: “In passato ero più riservato perché ero stato ferito da persone che mi trattavano semplicemente come un “bene prezioso” da… - napolipiucom : Bagni fa marcia indietro: 'Napoli pensavo facesse grande fatica, ora lo scudetto non è impossibile. Retroscena su K… - RealMaknaeLine : RT @jungkookmysmile: KIM TAEHYUNG È PROPRIO L’UOMO PIÙ SEXY DEL MONDO NON C’È NIENTE DA FARE - kim_minjaee : RT @maxmassi969: Ecco Lozano incazzatissimo per non essere entrato in campo, dopo la vittoria a Milano ?????????? #Riprendetevi @ArabaFenice107… - sassyagron : @kim_minjaee Se non sbagli amichetto di zedef -