Grande Fratello Vip 7, Prima Puntata: Pamela Prati Pronta A Confessare! (Di martedì 20 settembre 2022) GF Vip, Prima Puntata: Alfonso Signorini presenta i concorrenti. Pamela Prati si dice disposta a parlare della sua storia con Mark Caltagirone. Antonino Spinalbese svela un retroscena su Belen Rodriguez. Ecco nel dettaglio cosa è successo durante la Prima Puntata del reality show Grande Fratello Vip 7! Grande Fratello Vip 7, Prima Puntata: Antonino Spinalbese parla di Belen Rodriguez! Si accendono le luci sulla casa del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini saluta il pubblico dall'enorme studio scintillante. Parte la sigla iniziale e le persone presenti sono carichissime. L'emozione è palpabile. Il conduttore annuncia grandiose novità.

