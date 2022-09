Elezioni 2022, giudice Milano respinge ricorso lista Cappato (Di martedì 20 settembre 2022) (Adnkronos) – Il giudice civile di Milano, Andrea Borrelli, ha respinto il ricorso d’urgenza presentato dai legali della lista ‘Referendum e Democrazia con Cappato’ dopo l’esclusione alle prossime Elezioni. Il ricorso, depositato il 2 settembre scorso, mirava a ottenere la riammissione della lista e il riconoscimento della validità della firma digitale. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 20 settembre 2022) (Adnkronos) – Ilcivile di, Andrea Borrelli, ha respinto ild’urgenza presentato dai legali della‘Referendum e Democrazia con’ dopo l’esclusione alle prossime. Il, depositato il 2 settembre scorso, mirava a ottenere la riammissione dellae il riconoscimento della validità della firma digitale. L'articolo proviene da Italia Sera.

