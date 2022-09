Draghi negli Usa | «Niente ambiguità sulle autocrazie | in gioco il futuro» Premiato come statista dell' anno

pietroraffa : == #Draghi:'È chiaro che negli ultimi 20 anni il governo russo ha effettuato una sistematica opera di corruzione in… - davcarretta : Draghi sui “pupazzi prezzolati”. “Negli ultimi vent’anni il governo russo ha effettuato una sistemica opera di cor… - gparagone : La Rai tiene bordone alla #VoceDelPadrone, sotto controllo di #Draghi, con partiti che fingono di essere in competi… - Gerry75850552 : @fattoquotidiano Letta va in germania draghi negli USA ormai non fanno neanche finta, si vuole spudoratamente condi… - Rosyfree74 : RT @papito1492: Negli USA, ieri Biden ha dato a Draghi il premio di miglior statista dell'anno. La sudditanza e i croccantini -

...sul fatto che il presidente del Consiglio sia stato premiatoUsa come statista dell'anno. "Noi - ha aggiunto - chiediamo il voto per la Lega e per il centrodestra, non vedo ruoli pero ...I tedeschi, come lo stessoha sperimentatoanni della presidenza della Banca Centrale europea, non hanno molte simpatie per gli italiani, considerati troppo pasticcioni e indebitati, ...Dialogo ma niente ambiguità. Perché le autocrazie «prosperano» davanti alle «esitazioni». È la ricetta che Mario Draghi ripete a New York alla ...Il leader della Lega nel corso di una conferenza stampa elettorale, seguita al comizio del 19 settembre a parco 2 Giugno ...