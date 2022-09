Chi ha segnato più gol in Serie A?

(Di martedì 20 settembre 2022) La classifica dei giocatori che hannopiù gol nella storia dellaA: Silvio Piola in vetta, Totti al secondo posto Nella classifica dei 100 giocatori con più reti nella storia del calcio italiano svetta Silvio Piola, campione del mondo nel 1938 in Francia con la nazionale italiana. Piola ha giocato con la Pro Vercelli, Lazio, Juventus e Novara e ha raggiunto quota 274 gol considerando esclusivamente i campionati a Girone unico. Al secondo posto Francesco Totti con 250 reti, ma tutti realizzati con un’unica maglia, quella della Roma. Al terzo posto nella classifica di chi hapiù gol inA c’è lo svedese Gunnar Nordhal con 225 gol, che vinse due campionati negli anni 50 con il Milan. Tra i giocatori che hanno esordito nel massimo campionato italiano dal 1994/95 in poi, Higuain è stato il ...

turtunz : E chi ha segnato qui? UN ALTRO CHE HAI CACCIATO SEMPRE TU DIOCANE - WE_ARE_LAZIO : Con l’addio di Inzaghi e l’arrivo di Sarri, c’era chi temeva che Immobile potesse abbassare la propria media gol. I… - Dulafive : Zazzaroni che pensa di spiegarla a chi ha segnato dalla linea di fondo campo in finale di champions, livello sempre… - iamsagipovmirat : RT @diohakane: Passaggio millimetrico col piede debole, che fa il paio con l'assist a Calabria (intercettato da Giroud) che avrebbe segnato… - sonosperduta : Il caso di mark e chi se lo scorda mi ha segnato l'adolescenza -

Sky Sport

Una canzone che hapiù di una generazione e che ogni anno torna di moda con la fine delle ...salute Sarebbero questi i cibi da inserire nella dieta in autunno per dimagrire Partiamo da...... hauno dei momenti più bassi dell'intera storia del club bianconero, mai battuta due volte ...vai a prendere Paulo Sousa, per carità è affascinante, ma ha fatto mezza stagione con la ... Serie A, giocatori con più gol potenziali e rapporto con le reti effettive. CLASSIFICA Tornano le Nazionali e per gli allenatori è tempo di fare calcoli. Le convocazioni decimeranno gli spogliatoi di Allegri e Pioli, così come gli attacchi di Inzaghi e Mourinho. Sorridono invece Spallet ...L’Archivio che custodisce le meraviglie, diecimila testimonianze, diecimila vite, diecimila frammenti di umanità racchiuse in diari, lettere, memorie personali ...