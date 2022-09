Benedizione coppie gay | strappo della Chiesa delle Fiandre con il Vaticano - Esteri - quotidiano net

(Di martedì 20 settembre 2022) I vescovi fiamminghi hanno pubblicato il primo testo liturgico in assoluto per benedire un legame fra persone dello stesso sesso. La Santa Sede ha vietato queste ...

I vescovi fiamminghi hanno pubblicato il primo testo liturgico in assoluto per benedire un legame fra persone dello stesso sesso. La Santa Sede ha vietato queste ...Nel marzo 2021, il Vaticano aveva vietato laecclesiastica dellegay. Dio, secondo la dichiarazione rilasciata dal Dicastero della Dottrina della Fede, 'non può benedire il peccato:... Benedizione coppie gay, strappo della Chiesa delle Fiandre con il Vaticano Città del Vaticano – Lo strappo con il Vaticano è clamoroso. I vescovi olandesi nonostante i divieti che sono stati ufficializzati dal Papa a benedire le coppie gay in ...I vescovi hanno pubblicato il primo testo liturgico in assoluto per benedire un legame fra persone dello stesso sesso. La Santa Sede ha vietato queste celebrazioni ...