Barcellona, parla Depay: «Non me ne vado. Qui per lottare ancora» (Di martedì 20 settembre 2022) Memphis Depay, attaccante del Barcellona, ha fatto una rivelazione sul suo futuro con i blaugrana: le dichiarazioni Memphis Depay ha fatto una rivelazione di mercato sul suo conto dopo le tante voci che lo hanno riguardato nell’ultima sessione di mercato estiva. parla l’attaccante del Barcellona a Espn NL. LE PAROLE – «In estate sono venuti altri club e poi guardi solo alle tue opzioni, quindi ho deciso di lottare per la mia possibilità al Barcellona. Amo la competizione e non me ne vado. Mi piace stare al Barça». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 settembre 2022) Memphis, attaccante del, ha fatto una rivelazione sul suo futuro con i blaugrana: le dichiarazioni Memphisha fatto una rivelazione di mercato sul suo conto dopo le tante voci che lo hanno riguardato nell’ultima sessione di mercato estiva.l’attaccante dela Espn NL. LE PAROLE – «In estate sono venuti altri club e poi guardi solo alle tue opzioni, quindi ho deciso diper la mia possibilità al. Amo la competizione e non me ne. Mi piace stare al Barça». L'articolo proviene da Calcio News 24.

