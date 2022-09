Un cappuccino con Sconcerti: ha ragione Allegri, questa Juve è virtuale. Mancano i giocatori su cui è stata costruita (Di lunedì 19 settembre 2022) Prendo una Juve a caso di tre anni fa, quella di Sarri: era Szczesny, Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas... Leggi su calciomercato (Di lunedì 19 settembre 2022) Prendo unaa caso di tre anni fa, quella di Sarri: era Szczesny, Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas...

