The Walking Dead, Norman Reedus entusiasta dello spin-off: "Sarà totalmente diverso e dannatamente epico" (Di lunedì 19 settembre 2022) Come Sarà il nuovo spin-off di The Walking Dead in sviluppo per AMC? Lo racconta il suo protagonista, Norman Reedus. C'è un nuovo spin-off di The Walking Dead in arrivo, quello con protagonista Norman Reedus, e ora la star dello show ne parla ai microfoni di Entertainment Weekly!. Se ne parlava da tempo, e anche se in principio la serie prevedeva la presenza fissa di Melissa McBride a.k.a. Carol che ha poi abbandonato il progetto, il nuovo spin-off di The Walking Dead con protagonista il Daryl di Norman Reedus sta prendendo sempre più forma, e l'attore non potrebbe esserne più ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 19 settembre 2022) Comeil nuovo-off di Thein sviluppo per AMC? Lo racconta il suo protagonista,. C'è un nuovo-off di Thein arrivo, quello con protagonista, e ora la starshow ne parla ai microfoni di Entertainment Weekly!. Se ne parlava da tempo, e anche se in principio la serie prevedeva la presenza fissa di Melissa McBride a.k.a. Carol che ha poi abbandonato il progetto, il nuovo-off di Thecon protagonista il Daryl dista prendendo sempre più forma, e l'attore non potrebbe esserne più ...

TheRealLestan : @marilovesgr33n Da tweet precedente sei sveglia dalle 4: hai mica tentato passeggiata prima dell'alba? Da mia prima… - 3cinematographe : Norman Reedus, interprete dell'amato Daryl Dixon, svela alcuni dettagli sul suo atteso spin-off di #TheWalkingDead - NerdPool_IT : The Walking Dead: i nuovi zombie intelligenti sono radicati nei primi episodi dello show - - PDUmorista : Enrico Letta viene contestato ad Ancona e sulle Marche arriva una bomba d'acqua. Enrico Letta va a Monza e la Juven… - de_giovannna : RT @Turismoromaweb: Percorrendo via di San Giovanni in Laterano ci ritroviamo di fronte a Sua Maestà: il Colosseo! Walking down Via di San… -