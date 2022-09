Russia, oppositore della guerra condannato a 6 anni e 11 mesi di carcere - Esteri - quotidiano.net (Di lunedì 19 settembre 2022) In primo grado Alexei Gorinov era stato condannato a 7 anni per aver diffuso 'fake news'. Si era semplicemente schierato contro la guerra in ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) In primo grado Alexei Gorinov era statoa 7per aver diffuso 'fake news'. Si era semplicemente schierato contro lain ...

quete_du_graal : RT @autocostruttore: Russia: condannato a 6 anni 11 mesi oppositore contro guerra, per il solo fatto di essersi schierato contro l’invasion… - NomeEssere : RT @autocostruttore: Russia: condannato a 6 anni 11 mesi oppositore contro guerra, per il solo fatto di essersi schierato contro l’invasion… - autocostruttore : Russia: condannato a 6 anni 11 mesi oppositore contro guerra, per il solo fatto di essersi schierato contro l’invas… - Vladimiro_pl : L’oppositore russo #Kasparov: tanti in #Europa hanno paura della vittoria dell’#Ucraina e della sconfitta della… - russianfox5 : Vedo i giornali, esaltati contro l’influenza russa in UE, annoverare il Brexit tra gli eventi che ne sono stati cau… -