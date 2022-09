Roma, devastante incendio in un appartamento nella notte: salvati due anziani (Di lunedì 19 settembre 2022) Attimi di paura questa notte a Roma a causa di un incendio divampato all’interno di un appartamento sito al quinto piano di una palazzina. incendio in un appartamento: i fatti Il rogo è divampato questa notte intorno all’una in via Brofferio 7. Qui la squadra operativa ha inviato la squadra VVF di Prati (9/A), e quella di Monte Mario (8/A) con al seguito un’autoscala, un’autobotte più funzionario di guardia e capo turno per i soccorsi. salvati due anziani Durante le operazioni di spegnimento, i soccorritori hanno tratto in salvo due persone anziane che si trovavano all’interno dell’appartamento. Le stesse sono state affidate al personale del 118 che ha provveduto a trasportarle presso l’ospedale Santo Spirito, in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 19 settembre 2022) Attimi di paura questaa causa di undivampato all’interno di unsito al quinto piano di una palazzina.in un: i fatti Il rogo è divampato questaintorno all’una in via Brofferio 7. Qui la squadra operativa ha inviato la squadra VVF di Prati (9/A), e quella di Monte Mario (8/A) con al seguito un’autoscala, un’autobotte più funzionario di guardia e capo turno per i soccorsi.dueDurante le operazioni di spegnimento, i soccorritori hanno tratto in salvo due persone anziane che si trovavano all’interno dell’. Le stesse sono state affidate al personale del 118 che ha provveduto a trasportarle presso l’ospedale Santo Spirito, in ...

