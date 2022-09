Processo ponte Morandi, Autostrade e Spea fuori dal processo sul crollo: non saranno responsabili civili (Di lunedì 19 settembre 2022) Autostrade per l’Italia e l’ex società gemella Spea sono uscite maxi-processo per il crollo del ponte Morandi. Lo ha deciso il tribunale di Genova, che ha accolto la richiesta delle due società di rendere nulla la loro citazione a responsabile civile. In questo modo le società non saranno tenute a risarcire le parti civili in caso di condanna degli ex dirigenti, accusati del disastro che il 14 agosto 2018 ha causato la morte di 43 persone. Aspi e Spea potrebbero però essere condannate in altre cause civili. I legali delle due società hanno affermato che la citazione fosse nulla, soprattutto perché durante gli incidenti probatori le società non erano state indicate come eventuali ... Leggi su tpi (Di lunedì 19 settembre 2022)per l’Italia e l’ex società gemellasono uscite maxi-per ildel. Lo ha deciso il tribunale di Genova, che ha accolto la richiesta delle due società di rendere nulla la loro citazione a responsabile civile. In questo modo le società nontenute a risarcire le partiin caso di condanna degli ex dirigenti, accusati del disastro che il 14 agosto 2018 ha causato la morte di 43 persone. Aspi epotrebbero però essere condannate in altre cause. I legali delle due società hanno affermato che la citazione fosse nulla, soprattutto perché durante gli incidenti probatori le società non erano state indicate come eventuali ...

