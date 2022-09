Osservatorio “Bullismo e Cyberbullismo” | quali sono le forme di cyberbullismo diffuse tra gli adolescenti

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 19 settembre 2022) I dati del nuovoe Cyber”, condotto da Skuola.net in collaborazione con Citroën Italia dimostrano che ile il cybercontinua a colpire tante ragazze e ragazzi in Italia, in particolare nell’ambito scolastico. La ricerca ha coinvolto oltre 3.000 ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 19 anni ed è nata nell’ambito del progetto RispettAMI, un’iniziativa ideata per contribuire a contrastare questi fenomeni attraverso campagne di comunicazione online e interventi educativi che si tengono nelle scuole. LEGGI ANCHE > L’arbitra vittima di revenge porn che denuncia pubblicamente su Instagram I dati dell’e Cyber” e le nuovedi CyberI dati ...