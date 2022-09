“Ne ho le pa**e piene” Salvini show a Bari | basta con i migranti

Leggi su iltempo

(Di lunedì 19 settembre 2022) Matteosi scatena adal palco dell'ultimo comizio pugliese prima delle elezioni del 25 settembre. Il leader della Lega è il mattatore della serata in Puglia e il primo a finire affondato è Luigi Di Maio: “Ci sono guerre in corso ovunque, focolai di guerre in mezzo mondo e noi abbiamo il ministro degli Esteri che fa l'aeroplanino in pizzeria. Mi date una mano a trovargli un navigator e a ricollocarlo con un lavoro socialmente utile? Al ministero degli Esteri non metteremo Giggino l'aeroplanino. Se vince la Lega chiederemo di occuparci di nuovo di agricoltura e pesca”. Un vero e proprio affondo sulla questione dell'immigrazione e degli sbarchi incontrollati sulle coste d'Italia: “La sinistra chiede diritti, diritti per chi sbarca stanotte a Lampedusa, io ne ho le palledei. Io i diritti ...