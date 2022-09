Napoli, Gazzetta: “Simeone vola basso, ma che goal a Milano” (Di lunedì 19 settembre 2022) Napoli, Gazzetta- Come riporta ad oggi la Gazzetta, Simeone lancia il Napoli verso la crescita importante dopo la vittoria di Milano. “Lampi di Giovanni Le sue prime volte col Napoli sono state sempre da urlo per Simeone. Al debutto in Champions, la coppa che a 14 anni si era fatta tatuare sul braccio (nonostante il diniego del padre), ha segnato al primo pallone toccato, contro il Liverpool e con il Maradona esploso per lui. «Lo scudetto? Viviamo ogni giorno con voglia di migliorare – dice Giovanni –. Siamo un gruppo giovane e vogliamo dare tutto, pensiamo solo a quello. Il gruppo vuole crescere ogni giorno. Dedico il gol a mio suocero. L’alternanza con Raspadori? Abbiamo caratteristiche diverse, è un bravissimo ragazzo, abbiamo un bellissimo ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 19 settembre 2022)- Come riporta ad oggi lalancia ilverso la crescita importante dopo la vittoria di. “Lampi di Giovanni Le sue prime volte colsono state sempre da urlo per. Al debutto in Champions, la coppa che a 14 anni si era fatta tatuare sul braccio (nonostante il diniego del padre), ha segnato al primo pallone toccato, contro il Liverpool e con il Maradona esploso per lui. «Lo scudetto? Viviamo ogni giorno con voglia di migliorare – dice Giovanni –. Siamo un gruppo giovane e vogliamo dare tutto, pensiamo solo a quello. Il gruppo vuole crescere ogni giorno. Dedico il gol a mio suocero. L’alternanza con Raspadori? Abbiamo caratteristiche diverse, è un bravissimo ragazzo, abbiamo un bellissimo ...

