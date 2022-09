Milan-Napoli, Pioli: "C'è delusione, quando si gioca così non si dovrebbe perdere'' (Di lunedì 19 settembre 2022) Pioli: "Il Napoli non mi ha sorpreso in niente, siamo arrabbiati!" Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in Press Conference dopo la sconfitta col Napoli. Queste le sue parole: È deluso?"C'è delusione, quando si gioca così non si dovrebbe perdere. Ci tenevamo alla nostra imbattibilità. -afferma Pioli - La nostra mancanza è aver segnato solamente un gol, dovevamo fare più gol. Difesa? Abbiamo concesso 4 tiri in porta al Napoli, che ha fatto 4 gol al Liverpool; poi sul secondo gol qualche errore l'abbiamo fatto". L'episodio chiave è la sostituzione di Calabria?"No, lei può dire quello che vuole ma per me è no. L'ho tolto per un affaticamento muscolare. ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 19 settembre 2022): "Ilnon mi ha sorpreso in niente, siamo arrabbiati!" Stefano, allenatore del, ha parlato in Press Conference dopo la sconfitta col. Queste le sue parole: È deluso?"C'èsinon si. Ci tenevamo alla nostra imbattibilità. -afferma- La nostra mancanza è aver segnato solamente un gol, dovevamo fare più gol. Difesa? Abbiamo concesso 4 tiri in porta al, che ha fatto 4 gol al Liverpool; poi sul secondo gol qualche errore l'abbiamo fatto". L'episodio chiave è la sostituzione di Calabria?"No, lei può dire quello che vuole ma per me è no. L'ho tolto per un affaticamento muscolare. ...

