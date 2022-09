L’Ucraina scomparsa dalla campagna elettorale. Io dico: basta armi, serve un cessate il fuoco (Di lunedì 19 settembre 2022) In questa campagna elettorale in molti sembrano essersi dimenticati della guerra in Ucraina nonostante quotidianamente continuino ad esserci vittime. La sofferenza del popolo ucraino pare esser quasi scomparsa dai radar delle trasmissioni tv e dai commenti dei politici. Ma c’è un altro aspetto che dovrebbe inquietare, ovvero il persistere di quel pensiero unico, oramai cristallizzato, che sembra escludere ogni alternativa a quella dell’invio di armi, al perseverare con la guerra. La guerra preventiva di Putin, come quella di Bush all’Iraq, non ha giustificazione. Violare i confini di un Paese sovrano è inaccettabile, questo è un concetto che ho ripetuto più volte anche in presenza del presidente del Consiglio, dei ministri competenti e dei troppi colleghi che all’indomani del 24 febbraio subito si erano messi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) In questain molti sembrano essersi dimenticati della guerra in Ucraina nonostante quotidianamente continuino ad esserci vittime. La sofferenza del popolo ucraino pare esser quasidai radar delle trasmissioni tv e dai commenti dei politici. Ma c’è un altro aspetto che dovrebbe inquietare, ovvero il persistere di quel pensiero unico, oramai cristallizzato, che sembra escludere ogni alternativa a quella dell’invio di, al perseverare con la guerra. La guerra preventiva di Putin, come quella di Bush all’Iraq, non ha giustificazione. Violare i confini di un Paese sovrano è inaccettabile, questo è un concetto che ho ripetuto più volte anche in presenza del presidente del Consiglio, dei ministri competenti e dei troppi colleghi che all’indomani del 24 febbraio subito si erano messi ...

