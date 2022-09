LIVE Canottaggio, Mondiali 2022 in DIRETTA: il due senza senior femminile è in semifinale! (Di lunedì 19 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.19 In gara Repubblica Ceca, Ungheria, Italia, USA, Egitto e Turchia. 10.15 Alle 10.20 la preliminary race due senza pesi leggeri maschile con Alessandro Durante e Giovanni Ficarra. 10.11 Italia in semifinale! Alice Codato e Linda De Filippis sono terze ed evitano i ripescaggi! 10.08 L’Italia resta in terza posizione a 500 metri dall’arrivo. 10.07 Nel due senza femminile le azzurre sono terze a metà gara. 10.05 Ordine d’arrivo preliminary race doppio PR3 misto: Brasile, Ucraina, Francia, USA, Israele ed Austria. Tutti in finale. 10.03 Nella prima batteria in gara Gran Bretagna, Messico, Australia, Paesi Bassi ed Italia. Le prime tre vanno in semifinale, le altre ai ripescaggi. 10.01 Iniziano le batterie del Canottaggio con il ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.19 In gara Repubblica Ceca, Ungheria, Italia, USA, Egitto e Turchia. 10.15 Alle 10.20 la preliminary race duepesi leggeri maschile con Alessandro Durante e Giovanni Ficarra. 10.11 Italia inAlice Codato e Linda De Filippis sono terze ed evitano i ripescaggi! 10.08 L’Italia resta in terza posizione a 500 metri dall’arrivo. 10.07 Nel duele azzurre sono terze a metà gara. 10.05 Ordine d’arrivo preliminary race doppio PR3 misto: Brasile, Ucraina, Francia, USA, Israele ed Austria. Tutti in finale. 10.03 Nella prima batteria in gara Gran Bretagna, Messico, Australia, Paesi Bassi ed Italia. Le prime tre vanno in semifinale, le altre ai ripescaggi. 10.01 Iniziano le batterie delcon il ...

