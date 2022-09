“Le Donne e il loro mondo”: a Focene l’evento di solidarietà, sostengo e scambio di idee (Di lunedì 19 settembre 2022) Fiumicino – “Le Donne e il loro mondo“, questo è il titolo dell’evento di Tuttexuna, patrocinato dal Comune di Fiumicino, che si è svolto ieri, 18 Settembre 2022, presso l’atletico Focene. L’iniziativa ha coinvolto tante Donne che hanno esposto i loro capolavori di artigianato e i loro quadri. Sempre presenti i progetti di Tuttexuna: la panchina rossa itinerante, le “scarpe nel cemento” e la “mostra in bianco e nero” dedicata alle vittime dell’anno in corso, senza mai dimenticare tutte le altre. Un pomeriggio dedicato alla solidarietà, allo scambio di idee e di sostegno tra Donne ma anche, grazie al nostro amico ed insegnante Max, a capire le dinamiche di un aggressione e a mettere in ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 19 settembre 2022) Fiumicino – “Lee il“, questo è il titolo deldi Tuttexuna, patrocinato dal Comune di Fiumicino, che si è svolto ieri, 18 Settembre 2022, presso l’atletico. L’iniziativa ha coinvolto tanteche hanno esposto icapolavori di artigianato e iquadri. Sempre presenti i progetti di Tuttexuna: la panchina rossa itinerante, le “scarpe nel cemento” e la “mostra in bianco e nero” dedicata alle vittime dell’anno in corso, senza mai dimenticare tutte le altre. Un pomeriggio dedicato alla, allodie di sostegno trama anche, grazie al nostro amico ed insegnante Max, a capire le dinamiche di un aggressione e a mettere in ...

