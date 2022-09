Gran Piemonte da Omegna a Beinasco con Hindley, Bettiol, Trentin e Caruso (Di lunedì 19 settembre 2022) Sarà un Gran Piemonte aperto a molte soluzioni quello che si svolgerà giovedì 6 ottobre con partenza da Omegna e arrivo a Beinasco dopo 198 km. È la 106a edizione della corsa Gazzetta/Rcs Sport, che si snoda su un tracciato pianeggiante da Omegna a Beinasco. Partenza dal lago di Orta in leggera salita per portarsi attraverso la Cremosina a Borgosesia. Inizia l'... Leggi su gazzetta (Di lunedì 19 settembre 2022) Sarà unaperto a molte soluzioni quello che si svolgerà giovedì 6 ottobre con partenza dae arrivo adopo 198 km. È la 106a edizione della corsa Gazzetta/Rcs Sport, che si snoda su un tracciato pianeggiante da. Partenza dal lago di Orta in leggera salita per portarsi attraverso la Cremosina a Borgosesia. Inizia l'...

IoioRaffaele : RT @GranPiemonte: ??Da Omegna a Beinasco, ecco la 106esima edizione del #GranPiemonte presented by @eolo_it! Spettacolo assicurato??https://t… - zizionice : RT @GranPiemonte: ??Da Omegna a Beinasco, ecco la 106esima edizione del #GranPiemonte presented by @eolo_it! Spettacolo assicurato??https://t… - giroditalia : RT @GranPiemonte: ??Da Omegna a Beinasco, ecco la 106esima edizione del #GranPiemonte presented by @eolo_it! Spettacolo assicurato??https://t… - SpazioCiclismo : Gran Piemonte 2022, svelato il percorso (Altimetria e Planimetria) - GranPiemonte : ??Da Omegna a Beinasco, ecco la 106esima edizione del #GranPiemonte presented by @eolo_it! Spettacolo assicurato??… -