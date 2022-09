Bonus tv, aumenta lo sconto: quanto vale ora (Di lunedì 19 settembre 2022) Tra le tante novità del testo di conversione in legge del decreto Aiuti bis, è stato previsto anche l’aumento del Bonus tv. Il contributo pensato per agevolare il passaggio ad un tv o ad un decoder di nuova generazione, necessario per l’accesso al nuovo digitale terrestre, registra un aumento dell’importo da 30 a 50 euro. Bonus tv, cos’è e a chi spetta Il Bonus tv spetta ai nuclei familiari con un Isee inferiore a 20mila euro per l’acquisto di una nuova televisione o di un decoder di ultima generazione. Viene riconosciuto sotto forma di sconto: il cittadino si rivolge al rivenditore per l’acquisto della TV o del decoder, comunicando l’intenzione di usufruire del Bonus. Consegna dunque il modulo della domanda, insieme al codice fiscale e la carta di identità, dichiarando un Isee inferiore a 20 mila ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 19 settembre 2022) Tra le tante novità del testo di conversione in legge del decreto Aiuti bis, è stato previsto anche l’aumento deltv. Il contributo pensato per agevolare il passaggio ad un tv o ad un decoder di nuova generazione, necessario per l’accesso al nuovo digitale terrestre, registra un aumento dell’importo da 30 a 50 euro.tv, cos’è e a chi spetta Iltv spetta ai nuclei familiari con un Isee inferiore a 20mila euro per l’acquisto di una nuova televisione o di un decoder di ultima generazione. Viene riconosciuto sotto forma di: il cittadino si rivolge al rivenditore per l’acquisto della TV o del decoder, comunicando l’intenzione di usufruire del. Consegna dunque il modulo della domanda, insieme al codice fiscale e la carta di identità, dichiarando un Isee inferiore a 20 mila ...

