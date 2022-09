Addio ad Elisabetta | in corteo anche Apollo | cavallo di 800 chili | alto 173 centimetri

(Di lunedì 19 settembre 2022) ”Il gigante gentile” che ”ama l’attenzione”. E’ noto così, undi nove anni,173e che pesa 800, presente alla cerimonia funebre della reginacavalcato dal caporale Chris Diggle. Dal 2020 fa parte della banda della Cavalleria domestica ed è stato addestrato per due anni prima di poter sfilare. Questi cavalli appartengono al re ed è la lui che è necessario chiedere il permesso per tagliare la coda e la criniera. ”E’ davvero gentile, ilpiù tranquillo che conosca ed è proprio per il suo carattere che è qui oggi”, ha detto all’Independent il caporale Diggle, che ha cavalcato con le redini attaccate ai piedi dato che le sue mani erano impegnate a tenere le bacchette per il tamburo d’argento. Strumento che però oggi, ...

SkyTG24 : Inizia la cerimonia all'interno dell'Abbazia di Westminster, celebrata dal decano di Westminster e dall'arcivescovo… - SkyTG24 : Il feretro della regina Elisabetta II è arrivato davanti all'Abbazia di Westminster dove, tra pochi minuti, si cele… - SkyTG24 : Il passaggio del feretro della regina sulla State Gun Carriage della Royal Navy, utilizzata anche per il funerale d… - RossanaGiannan2 : RT @SkyTG24: Il passaggio del feretro della regina sulla State Gun Carriage della Royal Navy, utilizzata anche per il funerale di suo padre… - rtl1025 : ?? L'addio di Londra a #ElisabettaII nell'Abbazia di #Westminster, tra sfarzo, potere e l'amore dei sudditi ??? di… -

... membro del Raf ( Royal Air Force), è stata immortalata dalle telecamere e dai fotografi di tutto il mondo per essere stata l'ultima persona ad aver dato l'alla regina, dopo 4 giorni ...A Londra sono stata aperti per l'occasione pure i cinema, 125 in tutto, per consentire ai sudditi di vedere il film dell'" perché è stata una cerimonia da film " e quindi aveva ...E' noto così Apollo, un cavallo di nove anni, alto 173 centimetri e che pesa 800 chili, presente alla cerimonia funebre della regina ...Anche il principe Andrea, secondogenito della regina coinvolto in uno scandalo molestie negli Usa, ha reso omaggio a Elisabetta. A Londra è il giorno dell'ultimo addio alla sovrana nell'abazia di West ...