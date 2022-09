Ultime Notizie Roma del 18-09-2022 ore 08:10 (Di domenica 18 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio di 11 morti 2 dispersi l’ultimo bilancio dell’alluvione nelle Marche non si trovano ancora il piccolo Mattia di 8 anni ha una 56enne questa drammatica alluvione ulteriore conferma che il clima merita attenzione commenta Francesco allerta gialla per maltempo oggi in campagna brusco calo delle temperature in quasi tutta Italia la tragedia del Mottarone Quella più nera con Rosa Ben prima dell’incidente una corretta manutenzione avrebbe potuto rilevarlo concludono le perizie si infiamma lo scontro politico nell’ultimo weekend di campagna elettorale con Salvini che dopo le parole di Draghi sui pupazzi prezzolati di Mosca chiede al premier di pensare ad aiutare gli italiani a pagare le bollette oggi la sfida delle piazze per lega e PD a 30 km di distanza da una parte il raduno ... Leggi su romadailynews (Di domenica 18 settembre 2022)dailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio di 11 morti 2 dispersi l’ultimo bilancio dell’alluvione nelle Marche non si trovano ancora il piccolo Mattia di 8 anni ha una 56enne questa drammatica alluvione ulteriore conferma che il clima merita attenzione commenta Francesco allerta gialla per maltempo oggi in campagna brusco calo delle temperature in quasi tutta Italia la tragedia del Mottarone Quella più nera con Rosa Ben prima dell’incidente una corretta manutenzione avrebbe potuto rilevarlo concludono le perizie si infiamma lo scontro politico nell’ultimo weekend di campagna elettorale con Salvini che dopo le parole di Draghi sui pupazzi prezzolati di Mosca chiede al premier di pensare ad aiutare gli italiani a pagare le bollette oggi la sfida delle piazze per lega e PD a 30 km di distanza da una parte il raduno ...

SkyTG24 : Guerra #Ucraina #Russia. Inviato del #Papa coinvolto in una sparatoria, illeso. LIVE - CarloCalenda : Nelle ultime settimane la stampa diventerà sempre più partigiana. Questa è @repubblica oggi. Eppure ieri migliaia d… - enpaonlus : Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichia… - ilFattoMolfetta : DISCONOVITÀ TV, DUE MOLFETTESI SUL PODIO: NAUSICA SPERANZINI E MIZIO VILARDI CONQUISTANO L’INTERNATIONAL VIDEO CONT… - junews24com : Vlahovic, ora servono risposte: la Juve gli ha fatto una richiesta - -