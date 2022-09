Ricordando Lia a 10 anni dalla sua dipartita

(Di domenica 18 settembre 2022) Lettera per Lia: “Sorella cara, 10senza di te sono un peso ancora molto duro da portare sulle spalle. Abbiamo condiviso tutto per 40, tu eri l’altra metà di me, il completamento, la compensazione, il suggello di un legame di sangue. Quando sei andata via ho riformulato la mia vita su nuovi equilibri, una Il Blog di Giò.

la Repubblica

... Fabio Castaldo per il Movimento 5 Stelle, Ylenja Lucaselli per Fratelli d'Italia,Quartapelle ...che Paesi come Germania e Francia possiedano il doppio o il triplo del nostro personale. ...... ha detto la responsabile Esteri del PdQuartapelle, sulla stessa linea del segretario dem ...che la Lega non abbia mai disdetto la sua alleanza con il partito Russia Unita di Putin' e... Elezioni politiche 2022, le news del 15 settembre - la Repubblica Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...La guerra alle porte dell’Europa, la crisi energetica, la permanente instabilità nel Mediterraneo, la questione migratoria ...