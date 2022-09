Pioli non ci sta: “Non può succedere quando giochi così bene! Siamo stati migliori del Napoli” (Di domenica 18 settembre 2022) Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Milan-Napoli, gara valida per la settima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: GENOA, ITALY – SEPTEMBER 10: Stefano Pioli head coach of Milan looks on prior to kick-off in the Serie A match between UC Sampdoria and AC MIlan at Stadio Luigi Ferraris on September 10, 2022 in Genoa, Italy. (Photo by Simone Arveda/Getty Images) “Non sono soddisfatto. quando una squadra gioca così bene non deve perdere. Dispiace, ma non posSiamo segnare solo un gol dopo una partita così. C’è delusione, non dovevamo perdere. Dobbiamo essere più concreti e determinati in alcune situazioni. Abbiamo fatto bene dal punto di vista tecnico, tattico, ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 18 settembre 2022) Stefano, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Milan-, gara valida per la settima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: GENOA, ITALY – SEPTEMBER 10: Stefanohead coach of Milan looks on prior to kick-off in the Serie A match between UC Sampdoria and AC MIlan at Stadio Luigi Ferraris on September 10, 2022 in Genoa, Italy. (Photo by Simone Arveda/Getty Images) “Non sono soddisfatto.una squadra giocabene non deve perdere. Dispiace, ma non possegnare solo un gol dopo una partita. C’è delusione, non dovevamo perdere. Dobbiamo essere più concreti e determinati in alcune situazioni. Abbiamo fatto bene dal punto di vista tecnico, tattico, ...

