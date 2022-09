LIVE Ciclismo, Cronometro Mondiali 2022 in DIRETTA: Foss oro a sorpresa, Filippo Ganna fuori dal podio (Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA CRONACA DELLA GARA 9.10 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 9.08 Evenepoel ha pagato le fatiche della Vuelta: su un percorso del genere avrebbe dovuto dominare, invece deve accontentarsi del bronzo. Grandi rimpianti per Kueng: lo svizzero aveva 12? di vantaggio su Foss al secondo intermedio, ma negli ultimi 9 km ha perso tutto. 9.06 Gli altri azzurri: 13° Edoardo Affini a 1’28”, 15° Matteo Sobrero a 1’34”. E’ andata male, non giriamoci attorno: l’Italia si aspettava molto di più oggi. 9.05 La Norvegia non aveva mai vinto l’oro ai Mondiali nella Cronometro maschile Elite. 9.04 Il percorso non è un alibi per Filippo Ganna. Semplicemente non era in forma, come non lo era al Tour e come non lo è mai davvero ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA GARA 9.10 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 9.08 Evenepoel ha pagato le fatiche della Vuelta: su un percorso del genere avrebbe dovuto dominare, invece deve accontentarsi del bronzo. Grandi rimpianti per Kueng: lo svizzero aveva 12? di vantaggio sual secondo intermedio, ma negli ultimi 9 km ha perso tutto. 9.06 Gli altri azzurri: 13° Edoardo Affini a 1’28”, 15° Matteo Sobrero a 1’34”. E’ andata male, non giriamoci attorno: l’Italia si aspettava molto di più oggi. 9.05 La Norvegia non aveva mai vinto l’oro ainellamaschile Elite. 9.04 Il percorso non è un alibi per. Semplicemente non era in forma, come non lo era al Tour e come non lo è mai davvero ...

