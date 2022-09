Intelligence per battere Putin. Cosa sosteneva nel 2020 la capa degli 007 Usa (Di domenica 18 settembre 2022) Alla luce delle rivelazione degli Stati Uniti sui finanziamenti russi per 300 milioni di dollari a 20 Paesi nel mondo è tornato di grande attualità un rapporto publicato nell’estate del 2020 e realizzato da Josh Rudolph, esperto di malign finance dell’Alliance for Securing Democracy presso il German Marshall Fund, e da Thomas Morley, ricercatore presso lo stesso istituto. Formiche.net è stato il primo media a ricordarlo. Ma non è l’unico documento che risuona d’interesse oggi a essere stato diffuso da quel centro studi in quell’anno. Ce n’è un altro. Il titolo è “Linking Values and Strategy: How Democracies Can Offset Autocratic Advances”. È stato realizzato a metà 2020 e pubblicato a fine ottobre dello stesso anno, cioè prima delle elezioni presidenziali e anche dell’insediamento dell’amministrazione Biden, da una task force ... Leggi su formiche (Di domenica 18 settembre 2022) Alla luce delle rivelazioneStati Uniti sui finanziamenti russi per 300 milioni di dollari a 20 Paesi nel mondo è tornato di grande attualità un rapporto publicato nell’estate dele realizzato da Josh Rudolph, esperto di malign finance dell’Alliance for Securing Democracy presso il German Marshall Fund, e da Thomas Morley, ricercatore presso lo stesso istituto. Formiche.net è stato il primo media a ricordarlo. Ma non è l’unico documento che risuona d’interesse oggi a essere stato diffuso da quel centro studi in quell’anno. Ce n’è un altro. Il titolo è “Linking Values and Strategy: How Democracies Can Offset Autocratic Advances”. È stato realizzato a metàe pubblicato a fine ottobre dello stesso anno, cioè prima delle elezioni presidenziali e anche dell’insediamento dell’amministrazione Biden, da una task force ...

rulajebreal : Dal 2014 la Russia di Putin inquina la democrazia ???? con propaganda e milioni di €/$ utili per alimentarla. Di fron… - giulianol : @LaSordaefelice Continua a vedere il dito e non la luna. Il problema è che ambienti dell'intelligence continuano a… - lucab962 : RT @Bera49164308: #VelenoQB La Cina sta conducendo operazioni di intelligence come preludio per un attacco a Pearl Harbor? ??Link https:/… - MEcosocialista : @danieledv79 @Maksimo75 @KCelinechoo @dariocurcio5 @GiuseppeConteIT Non in maniera incontrollata. Cerca di capire… - svizzera1985 : RT @Bera49164308: #VelenoQB La Cina sta conducendo operazioni di intelligence come preludio per un attacco a Pearl Harbor? ??Link https:/… -