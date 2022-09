Ezio Greggio tuona: "Juventus in crisi epocale: campagna dirigenti e acquisti sbagliati. Una perdita di stile..." (Di domenica 18 settembre 2022) Ezio Greggio su Twitter commenta cosi la Juventus: “La Juventus in una crisi epocale: ai tifosi non resta che stare vicina alla squadra. L’elenco dei problemi viene da lontano: campagna... Leggi su ilpallonegonfiato (Di domenica 18 settembre 2022)su Twitter commenta cosi la: “Lain una: ai tifosi non resta che stare vicina alla squadra. L’elenco dei problemi viene da lontano:...

ale13_spino : I commenti di Ezio Greggio sulla Juve mi caricano - bhooo41884956 : @Andrea_b19 In panchina mi sembra ci sia allegri non ezio greggio, poi dimaria sbaglia si, ma passare dal giocare 5… - dickgvmshoe : Allora, mi sembra che qui sia necessaria una linea da seguire ben definita del vero juventino™? che se non la segui… - soppyzz : @axlessand con flavio si attivò la macchina del fango di quelle merde di striscia la notizia appena insinna umiliò… - biondini_marco : @fin_veronica Come avrebbe detto Ezio Greggio, 'le veline!!' -