Elezioni: Letta, 'Pontida provincia d'Ungheria, con Ue o con Orban' (Di domenica 18 settembre 2022) Roma, 18 set. (Adnkronos) - "Oggi con noi Monza è come una piccola capitale dell'Europa. Pontida, con tutto il rispetto per i suoi abitanti, con Salvini è una provincia dell'Ungheria. Con l'Europa o con Orban. Con la democrazia o con la compressione delle libertà personali. #scegli". Così Enrico Letta su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) Roma, 18 set. (Adnkronos) - "Oggi con noi Monza è come una piccola capitale dell'Europa., con tutto il rispetto per i suoi abitanti, con Salvini è unadell'. Con l'Europa o con. Con la democrazia o con la compressione delle libertà personali. #scegli". Così Enricosu twitter.

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | 'Pontida oggi è diventata provincia dell'Ungheria', ha detto Enrico Letta sottolineando: 'Non vogl… - marattin : Ieri Letta ha dichiarato che non governerebbe mai con Fratoianni. Domandarsi perché, allora, alle elezioni si prese… - francescoseghez : Per chi non l'avesse ancora letta trova qui la nuova pubblicazione @adaptland sul lavoro nei programmi dei partiti… - alekosur : @CianPdc @ultimora_pol Comunque appena finite le elezioni si aprirà la fase congressuale per fare fuori Letta. Inut… - cinziaspoletini : RT @CRAZYBABYLOVE27: Letta:' le elezioni si decidono al sud'. Certo, solo lì promettendo soldi senza lavorare potreste farcela. Film già vi… -