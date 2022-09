Di corsa per la prima maratona in carcere. Ora il sogno delle «Olimpiadi di via Gleno» (Di domenica 18 settembre 2022) La gara. Si è corsa questa mattina la particolarissima staffetta voluta dai detenuti della Casa circondariale di Bergamo. Che adesso coltivano un altro obiettivo. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 18 settembre 2022) La gara. Si èquesta mattina la particolarissima staffetta voluta dai detenuti della Casa circondariale di Bergamo. Che adesso coltivano un altro obiettivo.

enpaonlus : “Chiamate il nostro numero 010.7212178 a qualsiasi ora del giorno e della notte. La volpe rischia di morire!” È l’a… - LaStampa : “Adottate Charlie”, l’appello per il cane lanciato da un’auto in corsa in un fossato @fulviocerutti @lazampa - Carlino_Cesena : Riparte la corsa per i ragazzi - LucaViaggio : RT @GfveGianfra: Qui qualcuno deve spiegare @Quirinale @ItalyMFA @MinisteroDifesa ! E di corsa pure, cosa diamine faceva quell’aereo sulle… - edpmatrix : @JoeCool_____ @__husaria__ @mbartolotta63 Certo, anche perché per opere del genere occorre,minimo,una pianificazion… -