Ciclismo, Tobias Foss oro mondiale a cronometro: “È un sogno, sarei stato soddisfatto per una top10 oggi” (Di domenica 18 settembre 2022) Tobias Foss fa saltare il banco e si laurea Campione del Mondo, aggiudicandosi a sorpresa la medaglia d’oro nella prova a cronometro dei Campionati Mondiali di Ciclismo su strada 2022 in Australia. Il 25enne norvegese si è imposto grazie ad una progressione strepitosa negli ultimi chilometri, beffando lo svizzero Stefan Küng per 2? ed il fenomeno belga Remco Evenepoel per meno di 10?. “È un sogno e faccio fatica a crederci. È davvero incredibile. Le mie gambe erano veramente buone. Vengo dal Canada ed ero fiducioso della mia forma. Cercherò di godermi questo risultato, ma devo ancora realizzare“, le prime parole a caldo del nuovo campione iridato. “Dopo aver tagliato il traguardo ero fiducioso, ma ovviamente non era ancora finita. Ho dato tutto quello che avevo fino alla fine ed ero ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022)fa saltare il banco e si laurea Campione del Mondo, aggiudicandosi a sorpresa la medaglia d’oro nella prova adei Campionati Mondiali disu strada 2022 in Australia. Il 25enne norvegese si è imposto grazie ad una progressione strepitosa negli ultimi chilometri, beffando lo svizzero Stefan Küng per 2? ed il fenomeno belga Remco Evenepoel per meno di 10?. “È une faccio fatica a crederci. È davvero incredibile. Le mie gambe erano veramente buone. Vengo dal Canada ed ero fiducioso della mia forma. Cercherò di godermi questo risultato, ma devo ancora realizzare“, le prime parole a caldo del nuovo campione iridato. “Dopo aver tagliato il traguardo ero fiducioso, ma ovviamente non era ancora finita. Ho dato tutto quello che avevo fino alla fine ed ero ...

