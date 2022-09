Ciclismo, Mondiali 2022: Milesi sogna una medaglia nella cronometro U23. Segaert e Van Dijke in cima alla lunga lista di pretendenti (Di domenica 18 settembre 2022) Dopo le emozioni delle prove elite, i Mondiali di Wollongong 2022 continueranno nel secondo giorno con la prova contro il tempo riservata agli Uomini U23. Dopo il dominio di Mikkel Bjerg dal 2018 al 2020 e più in generale cinque successi danesi negli ultimi sei anni, quest’anno si presenta una gara equilibrata e con tanti pretendenti al successo. Tanti i corridori che hanno già fatto il loro debutto tra i professionisti nella lista dei 44 che si sfideranno sul tracciato australiano. Il percorso della prova iridata sarà composto da due tornate di un circuito di 14,4 km che ripercorrerà per lunghi tratti quello utilizzato per le prove elite. Un totale dunque di 28,8 km mai particolarmente impegnativo ma ricco di saliscendi che rendono difficile mantenere un ritmo costante. L’unica reale difficoltà ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) Dopo le emozioni delle prove elite, idi Wollongongcontinueranno nel secondo giorno con la prova contro il tempo riservata agli Uomini U23. Dopo il dominio di Mikkel Bjerg dal 2018 al 2020 e più in generale cinque successi danesi negli ultimi sei anni, quest’anno si presenta una gara equilibrata e con tantial successo. Tanti i corridori che hanno già fatto il loro debutto tra i professionistidei 44 che si sfideranno sul tracciato australiano. Il percorso della prova iridata sarà composto da due tornate di un circuito di 14,4 km che ripercorrerà per lunghi tratti quello utilizzato per le prove elite. Un totale dunque di 28,8 km mai particolarmente impegnativo ma ricco di saliscendi che rendono difficile mantenere un ritmo costante. L’unica reale difficoltà ...

Eurosport_IT : ???????????????? ????????????????!!!!! ???????? Vittoria Guazzini è la campionessa del mondo a crono Under 23! - fattoquotidiano : Mondiali di ciclismo, oro per Guazzini nell’U23 cronometro. Ganna non c’è: resta fuori dal podio - aky87granata : RT @Eurosport_IT: ???????????????? ????????????????!!!!! ???????? Vittoria Guazzini è la campionessa del mondo a crono Under 23! - Eurosport_IT : Promossi e Bocciati del primo giorno del Mondiale a #Wollongong2022 ?? #EurosportCICLISMO - KayeMenner : RT @paoloigna1: MONDIALI - Sul podio con Shirin van Anrooij e Ricarda Bauernfeind, la nostra Vittoria Guazzini sale sul gradino più alto co… -