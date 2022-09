Centinaia di sindaci del centrosinistra in piazza a Monza per Letta

(Di domenica 18 settembre 2022) Sulle note di ‘Life is Life’ l’ecobus di Enricoè stato accolto verso le 10.30 di questa mattina dadidelinRoma, nel pieno centro di, che ha fatto da cornice a ‘I Comuni per l’Italia‘, l’iniziativa organizzata dal Partito democratico nell’ultima domenica prima del voto, in concomitanza con il raduno leghista sul pratone di Pontida. Una dialettica, quella con la grande manifestazione del Carroccio, che è stata una costante della manifestazione dem, a partire dalle parole di Enrico, che ha definito Pontida ”una provincia dell’Ungheria” al momento del suo arrivo a. Nella, intanto, sventolavano bandiere Pd e arcobaleno, a sostegno del ddl Zan. ”Orgogliosi del nostro ...

LaVeritaWeb : Una decina i morti, distrutti altrettanti paesi, danni per centinaia di milioni di euro. La rabbia dei sindaci: «No… - IlBuonDiavolo3 : @EnricoLetta Ma ti rendi conto che con tutti i sindaci e le sindache eravate in poche centinaia? Ma il 26 vai a dimetterti al Nazareno? - Ernesto29296958 : RT @laltrodiego: #TgCom24: 'centinaia di sindaci PD da tutta Italia si sono ritrovati a Monza' Ah, quindi le centinaia di persone che hann… - G_A_V_76 : RT @laltrodiego: #TgCom24: 'centinaia di sindaci PD da tutta Italia si sono ritrovati a Monza' Ah, quindi le centinaia di persone che hann… - pensivin : RT @laltrodiego: #TgCom24: 'centinaia di sindaci PD da tutta Italia si sono ritrovati a Monza' Ah, quindi le centinaia di persone che hann… -

Ringrazio la protezione civile e le autorità locali e idelle zone colpite che sono i ... Da oggidi piccole imprese ne avranno accesso. Prevediamo un contributo sociale di 150 euro ...... diversi feriti edi sfollati . I temporali hanno sorpreso le persone in macchina e in casa e, mentre la procura indaga per omicidio colposo , alcunidenunciano che non erano stati ...Sulle note di ‘Life is Life’ l’ecobus di Enrico Letta è stato accolto verso le 10.30 di questa mattina da centinaia di sindaci del centrosinistra in piazza Roma, nel pieno centro di Monza, che ha fatt ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni politiche, una settimana al voto: Meloni in Basilicata, Conte a Palermo. DIRETTA ...