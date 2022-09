Sparatoria durante una festa in un bar nel Milanese: muore un 23enne, arrestato l’aggressore (Di sabato 17 settembre 2022) Un lite per futili motivi durante una festa tra connazionali in un bar. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti sono queste le circostanze in cui, attorno alla mezzanotte di oggi, 17 settembre, un 23enne di nazionalità albanese ha perso la vita a Turbigo, comune della città metropolitana di Milano. I carabinieri della compagnia di Legnano hanno arrestato un suo connazionale 34enne, accusato di averlo ucciso con dei colpi d’arma da fuoco. Nello scontro a fuoco è rimasto ferito a una gamba anche un terzo uomo, 30 anni, ora ricoverato in condizioni non gravi all’ospedale di Busto Arsizio. Secondo i racconti dei testimoni, presenti in via Allea Comunale a Turbigo, il 34enne ha estratto la pistola al culmine della lite e, dopo aver colpito al polpaccio il primo connazionale, è stato accerchiato dai presenti. È lì ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) Un lite per futili motiviunatra connazionali in un bar. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti sono queste le circostanze in cui, attorno alla mezzanotte di oggi, 17 settembre, undi nazionalità albanese ha perso la vita a Turbigo, comune della città metropolitana di Milano. I carabinieri della compagnia di Legnano hannoun suo connazionale 34enne, accusato di averlo ucciso con dei colpi d’arma da fuoco. Nello scontro a fuoco è rimasto ferito a una gamba anche un terzo uomo, 30 anni, ora ricoverato in condizioni non gravi all’ospedale di Busto Arsizio. Secondo i racconti dei testimoni, presenti in via Allea Comunale a Turbigo, il 34enne ha estratto la pistola al culmine della lite e, dopo aver colpito al polpaccio il primo connazionale, è stato accerchiato dai presenti. È lì ...

