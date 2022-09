Scuola: programmi elettorali concepiti senza cognizione di causa. Lettera (Di sabato 17 settembre 2022) Inviata da Enrico Maranzana - Tutti i partiti politici hanno riconosciuto la situazione di stallo in cui giace la Scuola. Nessuno ne ha identificata l’origine. Lo dimostrano i programmi elettorali, senza eccezioni. Un’incapacità di diagnosi dovuta al punto di vista assunto. Il modello di riferimento è rimasto quello degli inizi del secolo scorso, quando la trasmissione del sapere era la finalità istituzionale: i programmi e l’autonomia degli insegnamenti ne erano il fondamento. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 17 settembre 2022) Inviata da Enrico Maranzana - Tutti i partiti politici hanno riconosciuto la situazione di stallo in cui giace la. Nessuno ne ha identificata l’origine. Lo dimostrano ieccezioni. Un’incapacità di diagnosi dovuta al punto di vista assunto. Il modello di riferimento è rimasto quello degli inizi del secolo scorso, quando la trasmissione del sapere era la finalità istituzionale: ie l’autonomia degli insegnamenti ne erano il fondamento. L'articolo .

orizzontescuola : Scuola: programmi elettorali concepiti senza cognizione di causa. Lettera - sonoViolet : RT @CarlaDelta3: @AlRobecchi I progetti di alternanza scuola-lavoro non riguarderanno mai i figli dei 'cervelloni' che li hanno ideati. Inn… - CarlaDelta3 : @AlRobecchi I progetti di alternanza scuola-lavoro non riguarderanno mai i figli dei 'cervelloni' che li hanno idea… - fabiopi1000 : Imporre opere con presidi militari, imporre programmi di alta spesa militare imposti dagli americani sottraendo ris… - SBaronceli : @FrancescoLollo1 Il potere per la Meloni è il sinonimo che deriva dalla sua scuola fascista. Non parla di programm… -