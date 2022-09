Sassuolo, Dionisi: “Erlic non ci sarà, sul rendimento…” (Di sabato 17 settembre 2022) Sassuolo Dionisi- Il Sassuolo ha svolto semplice rifinitura stamane in vista della gara di stasera contro il Torino, in programma alle ore 20:45. L’allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha svolto la conferenza stampa di rito alla vigilia della gara contro il Torino. Il mister Emiliano, ha parlato dell’assenza di Erlic in vista della gara di stasera e del rendimento della propria squadra. Ecco di seguito, le parole dell’allenatore dei Neroverdi: Su Berardi: “Non mi sento di fare previsioni. Sappiamo chi si è fatto male per un infortunio di natura traumatica e quando tornerà, sugli infortuni muscolari vediamo giorno dopo giorno. Speriamo di recuperarli il prima possibile”. Su Obiang: “È disponibile, sarebbe utile per lui mettere minuti nelle gambe. E’ un giocatore importante per me ... Leggi su seriea24 (Di sabato 17 settembre 2022)- Ilha svolto semplice rifinitura stamane in vista della gara di stasera contro il Torino, in programma alle ore 20:45. L’allenatore del, Alessio, ha svolto la conferenza stampa di rito alla vigilia della gara contro il Torino. Il mister Emiliano, ha parlato dell’assenza diin vista della gara di stasera e del rendimento della propria squadra. Ecco di seguito, le parole dell’allenatore dei Neroverdi: Su Berardi: “Non mi sento di fare previsioni. Sappiamo chi si è fatto male per un infortunio di natura traumatica e quando tornerà, sugli infortuni muscolari vediamo giorno dopo giorno. Speriamo di recuperarli il prima possibile”. Su Obiang: “È disponibile, sarebbe utile per lui mettere minuti nelle gambe. E’ un giocatore importante per me ...

