Salgono i casi di Covid | 17 154 e 38 morti | tasso positività 12 | 2%

AGI - Sono 17.154 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 17.364 di ieri e i 15.565 di venerdì scorso. I tamponi processati sono 140.511 (ieri 138.248) con un tasso di positività che scende dal 12,6 al 12,2%. I decessi di oggi sono 38 (ieri 44), per un totale da inizio pandemia di 176.546. Le terapie intensive sono 8 in più (ieri -1) e diventano 150 con 21 ingressi del giorno; i ricoveri ordinari scendono di 126 unità (ieri -32), per un totale di 3.474. La regione con il maggior numero di nuovi casi resta la Lombardia con 2.868 davanti a Veneto (2.250), Lazio (1.528), Piemonte (1.453) e Campania (1.430). Il numero totale dei casi da inizio pandemia sale così a 22.148.935. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 15.833 (ieri 35.806) per un totale da inizio ...

