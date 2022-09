L’operaio che arrotondava con lo spaccio | in casa piante di marijuana alte due metri

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 17 settembre 2022) Probabilmente lo stipendio da operaio non gli bastava. Così aveva deciso di arrotondare avviando un’attività dia domicilio che aveva riscosso peraltro un buon ‘successo’ a giudicare dal via vai continuo di clienti dalla sua abitazione. Il tutto è stato però scoperto dai Carabinieri e l’uomo è finito in arresto.a Valmontone I Militari infatti avevano notato presso l’abitazione del, di 42 anni, residente a Valmontone, uno strano andirivieni di persone. Pertanto hanno deciso di eseguire una verifica. Subito è saltata all’occhio la presenza all’interno del giardino di pertinenza dell’abitazione attenzionata di tredicirca due. Leggi anche: La mega piantagione discoperta vicino Roma: trovate ...