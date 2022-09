Lazio | si sente l'assenza di una figura come Peruzzi

notPatriota : @PazzoperPazzo dove sarebbero questi insulti? si sente solo “Vergogna”, cosa non contestabile soprattutto a caldo d… - AndreasolazziAs : @SabrinSabry Hai ragione, ma devi anche capire lo sfogo di chi si sente dire da Sarri 'dobbiamo sopravvivere', o do… - stemolinaradio : RT @RenzoGiannanto1: #EuropaLeague, ore 18:45: #MidtjyllandLazio si sente meglio su @RadioRadioWeb (FM 104.500 - NUOVA App - - RenzoGiannanto1 : #EuropaLeague, ore 18:45: #MidtjyllandLazio si sente meglio su @RadioRadioWeb (FM 104.500 - NUOVA App -… - flamanc24 : RT @Gianluc93104660: Un Mister che si fa sentire, una Società che lo segue e una Curva che chiude il cerchio. Una Curva sempre esaurita in… -

Sarri in gran parte è stato accontentato, ma è irrequieto da agosto, forse perché nepersino troppo il peso. Sa che la rosa è stata allungata quasi oltre le possibilità economiche della, ...Durante la registrazione silimpida e bene la puntata. In diretta ad alcuni va a scatti. ... Abbiamo accennato alla brutta sconfitta della, le difficoltà della Roma in Europa, si è criticato ...È in questo momenti che il vuoto lasciato da Peruzzi si avverte di più. L'edizione odierna de Il Tempo, analizzando il momento in casa Lazio, evidenzia quanto sarebbe importante avere una figura caris ...Nel corso dell'ultima puntata della Bobo TV, l'ex calciatore Antonio Cassano si è scatenato contro il tecnico della Lazio.