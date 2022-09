La storia delle accuse di molestie a Richetti e le denunce con cui il senatore ha risposto (Di sabato 17 settembre 2022) La bolla è scoppiata con l’articolo pubblicato da Fanpage, in cui, senza farne il nome, un senatore viene accusato da Ambra, nome di fantasia, di pesanti molestie sessuali esercitate con battute fuori luogo e messaggi ricevuti, fino ad arrivare a quella che se fosse confermata sarebbe una vera e propria aggressione. Ma la storia era già nota negli ambienti giornalistici e politici, ad esempio Dagospia ne aveva già parlato. E il nome del senatore era il segreto di Pulcinella. Infatti poco dopo la pubblicazione dell’articolo del sito diretto da Francesco Cancellato Carlo Calenda è intervenuto per rispondere e difendere Matteo Richetti, identificandolo come il senatore accusato dalla donna sentita da Fanpage. “Vittima di stalking, ha denunciato”, è stata la replica del leader di ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) La bolla è scoppiata con l’articolo pubblicato da Fanpage, in cui, senza farne il nome, unviene accusato da Ambra, nome di fantasia, di pesantisessuali esercitate con battute fuori luogo e messaggi ricevuti, fino ad arrivare a quella che se fosse confermata sarebbe una vera e propria aggressione. Ma laera già nota negli ambienti giornalistici e politici, ad esempio Dagospia ne aveva già parlato. E il nome delera il segreto di Pulcinella. Infatti poco dopo la pubblicazione dell’articolo del sito diretto da Francesco Cancellato Carlo Calenda è intervenuto per rispondere e difendere Matteo, identificandolo come ilaccusato dalla donna sentita da Fanpage. “Vittima di stalking, ha denunciato”, è stata la replica del leader di ...

_Nico_Piro_ : #16settembre com'è finita con i nomi dei partiti italiani che hanno preso soldi da Mosca? Il dossier ???? era solo un… - gippu1 : 30 anni fa, il #13settembre 1992, una delle più grandi partite di sempre: Max Allegri, due autogol di Baresi, Maldi… - enpaonlus : Salva un cane dalla strada e viene multata, la storia di Rocco e Pamela - La Stampa - Quando le istituzioni dovrebb… - xwiseheart : è come se io fossi a disposizione delle persone ma loro non apprezzino effettivamente la mia persona. mi sento un p… - fighevogel : @tonyxofan MJ oltre a essere entrato nella storia a 7 anni (e non a 32) con i Jackson 5, la storia l’ha fatta anche… -