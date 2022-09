Il Messaggero: Sarri non bluffa, sta pensando a un passo indietro (Di sabato 17 settembre 2022) Il Messaggero non ha dubbi: Sarri sta pensando davvero di fare un passo indietro, se ci sara? un nuovo capitombolo. Non è un bluff. Mai era stato cosi? scosso e tormentato dal suo sbarco alla Lazio. Stavolta non ha digerito l’umiliazione col Midtjylland, il 5-1 che compromette persino il cammino europeo, dopo il bell’esordio contro il Feyenoord. Al di la? del terribile risultato, soprattutto e? sconfortato perche? dopo 14 mesi non riesce proprio a debellare gli antichi black out dalla mente della Lazio. Sarri finisce sotto processo dei tifosi su social e radio, ma e? lui stesso ora a salire sul patibolo. Il senso di colpa fa eco. Secondo il tecnico, non e? vero che i muscoli biancocelesti non reggono i ritmi e i dettami del suo gioco dispendioso al terzo appuntamento di seguito. I ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 17 settembre 2022) Ilnon ha dubbi:stadavvero di fare un, se ci sara? un nuovo capitombolo. Non è un bluff. Mai era stato cosi? scosso e tormentato dal suo sbarco alla Lazio. Stavolta non ha digerito l’umiliazione col Midtjylland, il 5-1 che compromette persino il cammino europeo, dopo il bell’esordio contro il Feyenoord. Al di la? del terribile risultato, soprattutto e? sconfortato perche? dopo 14 mesi non riesce proprio a debellare gli antichi black out dalla mente della Lazio.finisce sotto processo dei tifosi su social e radio, ma e? lui stesso ora a salire sul patibolo. Il senso di colpa fa eco. Secondo il tecnico, non e? vero che i muscoli biancocelesti non reggono i ritmi e i dettami del suo gioco dispendioso al terzo appuntamento di seguito. I ...

