Il data breach di Uber spiegato punto per punto

Leggi su agi

(Di sabato 17 settembre 2022) AGI - "Attualmente stiamo rispondendo a un incidente di sicurezza informatica. Siamo in contatto con le forze dell'ordine e pubblicheremo ulteriori aggiornamenti qui non appena saranno disponibili". Così in un tweet giovedì sera, firmato, piattaforma informatica statunitense che offre servizi privati di trasporto pubblico. Poi un aggiornamento venerdì pomeriggio in cui la società ha dichiarato che "non c'erano prove che l'incidente implicasse l'accesso a dati sensibili degli utenti" come la cronologia delle corse dei passeggeri. "Gli strumenti software interni che abbiamo rimosso per precauzione ieri stanno tornando online questa mattina" ha fatto sapere semprevenerdì. "Tutti i nostri servizi, inclusiEats,Freight e l'appDriver, sono operativi". ...