E adesso il lungo inverno degli ex stagionali 'Stop a fuori busta e straordinari non pagati' (Di sabato 17 settembre 2022) La Cgil in campo per dare dignità a un comparto che ha troppe zone grigie: impiegati in aumento del 16,7% su base ... Leggi su lanazione (Di sabato 17 settembre 2022) La Cgil in campo per dare dignità a un comparto che ha troppe zone grigie: impiegati in aumento del 16,7% su base ...

Lunababaccetto : @EnricoLetta 'Lotta al cambio climatico'...ma che cazzo stai dicendo? Non è meglio che cambi spacciatore? Questo ch… - Lucacenti3 : @LuisaBergoglio @Fiammailmionome @fritzZzz_ Si ti do ragione..ma a me puzzava già ai tempi,ci ho visto lungo!??Adess… - _carlozago_ : @polpettaP1 adesso gli scrivo un cazzo di poema lungo 6 ore - impercezione : RT @liviozerbini: Prevedo grosso problema di assenteismo da lavoro causa infezione sintomatica (60%) da Covid da qui a Natale. Oltre a sè s… - morelli_rinaldo : Gli #Azzurri non hanno, da lungo tempo, un centravanti di livello (Vieri? Toni?). Ma adesso, oltre al problema at… -