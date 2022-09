Coppa Davis 2022, fase a gironi in tv: calendario, date, programma e orari (Di sabato 17 settembre 2022) Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e il calendario completo della fase a gironi delle Finali di Coppa Davis 2022. Sedici squadre divise in quattro gruppi che giocheranno nelle città di Amburgo, Bologna, Glasgow e Valencia. Passano il turno le prime due di ogni raggruppamento, così da avere le otto che parteciperanno alle fase ad eliminazione diretta in programma a novembre in quel di Malaga. Sky Sport tramite i propri canali seguirà tutte le partite del girone dell’Italia più una partita al giorno tra quelle dei restanti tre gruppi. Garantita la diretta in chiaro su Rai 2 delle sfide dell’Italia, mentre SuperTennis le trasmetterà in differita. Tutti gli incontri saranno inoltre ... Leggi su sportface (Di sabato 17 settembre 2022) Il, le, gli, la copertura tv e ilcompleto delladelle Finali di. Sedici squadre divise in quattro gruppi che giocheranno nelle città di Amburgo, Bologna, Glasgow e Valencia. Passano il turno le prime due di ogni raggruppamento, così da avere le otto che parteciperanno allead eliminazione diretta ina novembre in quel di Malaga. Sky Sport tramite i propri canali seguirà tutte le partite del girone dell’Italia più una partita al giorno tra quelle dei restanti tre gruppi. Garantita la diretta in chiaro su Rai 2 delle sfide dell’Italia, mentre SuperTennis le trasmetterà in differita. Tutti gli incontri saranno inoltre ...

ItaliaTeam_it : Matteo Berrettini batte Sebastian Baez in due set, Jannik Sinner si impone in tre set su Francisco Cerundolo. In… - FiorinoLuca : Jannik Sinner si impone in tre set su Francisco Cerundolo e regala all’Italia il punto qualificazione per le fasi f… - RaiNews : L'Italia si è assicurata l'accesso alle Finals di Coppa Davis che si terranno a Malaga. Gli azzurri hanno battuto 2… - Frances04110970 : Coppa davis pessima giocata di Sinner, ma ha portato a casa la vittoria, gli manca completamente la prima di Servi… - Tennis_Ita : Coppa Davis, Gilles Moretton: 'Serve qualcuno che protegga questo sport. Piqué? Non gli interessa il tennis' -