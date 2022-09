Cassano | “A parlare della Juventus mi viene da ridere” | VIDEO

(Di sabato 17 settembre 2022) Antonioha parlato di-Benfica 1-2, ultima partita dei bianconeri in Champions League, alla 'BoboTV' su 'Twitch'. Come sempre FantAntonio è pungente e mai banale nelle sue dichiarazioni. Ecco l'invettiva contro i bianconeri nel

triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Cassano: “A parlare della @juventusfc mi viene da ridere” | #VIDEO - #UCL @ChampionsLeague #ChampionsLeague #Champions #… - ZonaBianconeri : RT @PianetaMilan: #Cassano: “A parlare della @juventusfc mi viene da ridere” | #VIDEO - #UCL @ChampionsLeague #ChampionsLeague #Champions #… - PianetaMilan : #Cassano: “A parlare della @juventusfc mi viene da ridere” | #VIDEO - #UCL @ChampionsLeague #ChampionsLeague… - OracoloE : @alex65dra @matteorenzi Di Cassano in Puglia ne vogliamo parlare? - PassFiorentina : RT @LabaroViola_: Vieri su Sconcerti: “Ancora lo fanno parlare?” Cassano: “Ha detto che Italiano è come Guardiola” #Fiorentina https://t.c… -

Labaro Viola

Si torna adella terribile vicenda di Samarate a Lombardia Criminale, programma di Telelombardia in ... aMagnago, per iniziare una nuova vita. Lombardia Criminale ha intervistato ...Tutte le informazioniMAGNAGO - Nel weekend birra a fiumi, cucina tipica Bavarese, BBQ, ...provincia di Varese - Tutte le informazioni FAGNANO OLONA - A Fagnano Olona due serate perdi ... Vieri su Sconcerti: "Ancora lo fanno parlare" Cassano: "Ha detto che Italiano è come Guardiola" Cassano e Adani sono tornati a parlare della Juventus, criticando la squadra e Massimiliano Allegri per la sconfitta col Benfica ...Si torna a parlare della terribile vicenda di Samarate a Lombardia ... Proprio in questi giorni il ragazzo è uscito dall’ospedale ed è tornato a casa dei nonni, a Cassano Magnago, per iniziare una ...