Bologna-Empoli 0-1, inizia con un ko l'avventura di Thiago Motta

inizia con una sconfitta l'avventura di Thiago Motta al Bologna. Partita combattuta al Dall'Ara dove crea di più l'Empoli nel primo tempo e il Bologna nella ripresa, ma è proprio a 15' dalla fine del match che Bandinelli segna il gol partita. Le speranze di rimonta dei rossoblù si fermano su un palo di Arnautovic e una traversa di Zirkzee nel finale. Prima vittoria per Zanetti che sale a quota 7 punti, resta a 6 il Bologna.

7^ Giornata Salernitana-Lecce 1-2; Bologna-Empoli 0-1, ore 18 Spezia-Sampdoria, ore 20.45 Torino-Sassuolo; domenica 18 settembre ore 12.30 Udinese-Inter; ore 15.00 Cremonese-Lazio, Fiorentina-Verona, Monza-Juventus, ore 18 Roma-Atalanta, ore 20.45 Milan-Napoli

Classifica: Napoli, Atalanta, Milan 14, Udinese, Roma 13, ...

