Autosprint.it

Ecco dunque, con quanti punti di vantaggio Maxdeve terminare ciascun weekend per essere certo di festeggiare il titolo. Abbonati per continuare a leggere Questo è un contenuto riservato ...Nel frattempo Perez espingono a tutta, così Sainz rientra appena davanti all'olandese, ... Da lì in avanti gara schematica con ildei minuti per non salire sopra le due ore e le ... Verstappen, countdown iridato: ecco dove, come e quando può vincere Nessuno mette in dubbio chi sarà il campione del mondo 2022, resta solo da capire dove e quando Max avrà la certezza aritmetica del titolo: ecco, gara per gara, il minimo vantaggio di cui avrà bisogno ...È già arrivato il momento del countdown per la Red Bull e per il secondo titolo di Max Verstappen, che potrebbe laurearsi Campione del Mondo già nel ...