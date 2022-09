Ucraina: Mattarella a studenti, 'solidarietà e accoglienza in momento triste e drammatico' (Di venerdì 16 settembre 2022) Grugliasco (To), 16 set. (Adnkronos) - "Voglio esprimere innanzi tutto solidarietà. Il motivo per cui siete qui è un motivo triste e drammatico. Questo aumenta i doveri di accoglienza nei vostri confronti e l'atteggiamento di amicizia nei vostri confronti". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando alcuni studenti ucraini presso l'istituto tecnico scientifico, Gian Michele Cavallo di Grugliasco, in occasione dell'inaugurazione dell'anno scolastico. "Complimenti a chi parla già bene italiano, per tutti quanti -ha proseguito il Capo dello Stato- desidero dirvi che qui siete non soltanto accolti con amicizia, ma con grande attenzione, perchè questo periodo di studi vi possa servire per il vostro futuro appieno. Mi rendo conto che ognuno di voi desidera ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) Grugliasco (To), 16 set. (Adnkronos) - "Voglio esprimere innanzi tutto. Il motivo per cui siete qui è un motivo. Questo aumenta i doveri dinei vostri confronti e l'atteggiamento di amicizia nei vostri confronti". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, incontrando alcuniucraini presso l'istituto tecnico scientifico, Gian Michele Cavallo di Grugliasco, in occasione dell'inaugurazione dell'anno scolastico. "Complimenti a chi parla già bene italiano, per tutti quanti -ha proseguito il Capo dello Stato- desidero dirvi che qui siete non soltanto accolti con amicizia, ma con grande attenzione, perchè questo periodo di studi vi possa servire per il vostro futuro appieno. Mi rendo conto che ognuno di voi desidera ...

