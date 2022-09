Twitter rischia multe miliardarie per non aver protetto i bambini dal p*rno (Di venerdì 16 settembre 2022) Roma, 16 set — Twitter nei guai: i gestori della piattaforma-colosso mondiale di microblogging non sarebbero infatti riusciti a impedire l’accesso dei minori ai contenuti pornografici presenti sul social. Un pasticcio che prefigura il rischio di un’indagine federale la quale, a sua volta, potrebbe costare all’azienda miliardi di dollari in multe. Stando a quanto riportato dal NYPost, Twitter — che in questi mesi si trova nel mezzo di una battaglia giudiziaria con Elon Musk per far rispettare un accordo per vendergli la società per 44 miliardi di dollari — potrebbe aver infranto un decreto di consenso con la Federal trade commission poiché la società avrebbe messo nero su bianco, in uno studio interno di quest’anno, che non impedisce agli utenti minorenni di visualizzare e caricare porno. Lo hanno riferito a The Post ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 16 settembre 2022) Roma, 16 set —nei guai: i gestori della piattaforma-colosso mondiale di microblogging non sarebbero infatti riusciti a impedire l’accesso dei minori ai contenuti pornografici presenti sul social. Un pasticcio che prefigura il rischio di un’indagine federale la quale, a sua volta, potrebbe costare all’azienda miliardi di dollari in. Stando a quanto riportato dal NYPost,— che in questi mesi si trova nel mezzo di una battaglia giudiziaria con Elon Musk per far rispettare un accordo per vendergli la società per 44 miliardi di dollari — potrebbeinfranto un decreto di consenso con la Federal trade commission poiché la società avrebbe messo nero su bianco, in uno studio interno di quest’anno, che non impedisce agli utenti minorenni di visualizzare e caricare porno. Lo hanno riferito a The Post ...

